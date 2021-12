Halo Infinite, spunta la lista degli obiettivi di Master Chief: tutti gli Achievement

Manca ormai meno di una settimana all'atteso ritorno in scena di Master Chief, con il valoroso Spartan 117 pronto a imbracciare ancora una volta le armi per contrastare la minaccia degli Esiliati.

Grande protagonista delle nuove uscite di dicembre 2021 su Xbox One, Xbox Series X|S, PC e catalogo Xbox Game Pass, Halo: Infinite sarà disponibile a partire dal prossimo mercoledì 8 dicembre. Nell'attesa che trascorrano questi ultimi giorni, gli appassionati che non temono gli spoiler possono già dare un primo sguardo alla lista completa degli obiettivi previsti dallo shooter Microsoft. In rete è infatti trapelato l'elenco degli Achievement di Halo: Infinite. Proprio per evitare di offrire anticipazioni indesiderate, non riportiamo qui l'intera lista, che potete tuttavia consultare al seguente link:

In attesa della Campagna principale del gioco, per la quale è già attiva la funzione di pre-load, gli appassionati possono già cimentarsi con la Beta del multiplayer di Halo: Infinite. Nel corso di questa fase pre-lancio, il team di sviluppo sta valutando il feedback del pubblico, introducendo diverse modifiche. Tra queste ultime, possiamo citare i recenti cambiamenti per il sistema di progressione di Halo: Infinite , che può ora contare su di una serie di boost giornalieri.