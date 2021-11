Halo Infinite, Stagione 1, Stagione 2, Co-Op e Forgia: a gennaio ne sapremo di più

Con la pubblicazione a sorpresa della Beta multiplayer di Halo: Infinite, ha ufficialmente preso il via l'avventura dei videogiocatori nel nuovo attesissimo capitolo della saga Microsoft.

Sino al prossimo 8 dicembre 2021, Day One dell'esclusiva PC, Xbox One e Xbox Series X|S, il pubblico avrà l'opportunità di testare con mano questa incarnazione pre-lancio del comparto multigiocatore. Dopodiché, sarà tempo di mettere mano alla versione definitiva della prossima avventura di Master Chief. Contestualmente a questa sorpresa, 343 Industries ha inoltre comunicato alcune modifiche alla tabella di marcia del supporto post-lancio, con la Stagione 1 di Halo: Infinite che è stata estesa.

La Stagione 1 del titolo si protrarrà sino al maggio 2022: una scelta che offrirà a 343 Industries il tempo per perfezionare ogni aspetto della Stagione 2, senza compromessi in termini di qualità o benessere degli sviluppatori. Per compensare l'ampliamento della Stagione 1, il team di sviluppo ha introdotto al suo interno alcuni eventi aggiuntivi. Ad esempio, per l'intera prima settimana della Beta, i giocatori di Halo: Infinite potranno sbloccare degli speciali contenuti dedicati al 20° anniversario della serie Halo. A seguire, dal 23 novembre prenderà il via l'evento Fracture: Tenrai, durante il quale sarà possibile ottenere armi ed equipaggiamenti a tema Samurai.



Il team di 343 Industries rassicura inoltre il pubblico sulla futura tabella di marcia, promettendo che a gennaio 2022 saranno offerti tutti i dettagli sul lancio di Co-Op e Forgia in Halo Infinite. Contestualmente, saranno infine presentate anche nuove informazioni sul calendario della Stagione 1 e sul debutto della Stagione 2. Nel frattempo, conclude 343 Industries, i giocatori avranno la possibilità di immergersi nella campagna single player di Halo: Infinite, mentre gli sviluppatori si godranno un po' di meritato riposo durante le vacanze natalizie.