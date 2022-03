Halo Infinite Stagione 2: la Campagna Co-Op tarderà, Forgia ancora attesa nella Stagione 3

Dopo aver presentato la Stagione 2 del multiplayer di Halo Infinite, 343 Industries ha fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori di due delle modalità più richieste in assoluto dalla comunità dei videogiocatori: la Campagna Cooperativa e la Forgia.

La campagna co-op, che permetterà ai giocatori di affrontare la storia di Master Chief assieme ad un amico in split-screen locale oppure con altri tre compagni online, non arriverà in tempo per il debutto della Stagione 2, fissato per il 3 maggio 2022. I giocatori dovranno pazientare più del previsto perché "le sezioni non lineari e a campo aperto della Campagna di Halo Infinite presentato alcune grandi sfide per lo split-screen che stanno richiedendo più tempo per essere risolte". 343 Industries ha promesso che lancerà la campagna cooperativa online nel corso della Stagione 2, mentre per la co-op locale ha preferito non sbilanciarsi spiegando "che fornirà una data il prima possibile".

I lavori sulla Forgia, invece, stanno procedendo secondo i piani, dunque la finestra di lancio è ancora fissata nella Stagione 3. 343 ha spiegato che "la Forgia è attualmente in fase di testing presso un piccolo gruppo di creatori della community, con i quali sta lavorando a stretto contatto per ottenere un'esperienza di creazione, condivisione, consultazione e di gameplay eccezionale". La durata della Stagione 2 non è stata resa nota, dunque non sappiamo quanto tempo dovremo attendere per accedere alla terza stagione e, quindi, alla Forgia.

Più nell'immediato, segnaliamo che la prossima settimana prenderà il via il nuovo evento della Stagione 1 intitolato Tactical Ops, che offrirà una nuova variante della modalità Tactical Slayer e un nuovo core d'armatura per Mark VII.