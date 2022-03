Halo Infinite, la Stagione 2 si chiama Lone Wolves: data, storia, mappe e modalità

Con un lungo post affidato alle pagine di Halo Waypoint nella notte, l'Head of Creative Joseph Staten ha ufficialmente presentato la Stagione 2 di Halo Infinite, che si intitolerà Lone Wolves, lupi solitari.

La Stagione 2 di Halo Infinite prenderà ufficialmente il via il 3 maggio 2022 e introdurrà nuove mappe e modalità. Il tema, inteso come "l'idea principale che guida la creazione di molti, ma non tutti, i contenuti stagionali" è legato a doppio filo con gli Spartan Lone Wolves, descritti come "cacciatori, inseguitore e improvvisatori ricchi di risorse che operano nel cuore del territorio nemico senza rifornimenti o supporto; soldati feroci e vigorosi che preferiscono lavorare da soli, ma che rimangono fedeli agli Spartan".

Potete ammirare la prima concept art degli Spartan Lone Wolves in cima a questa notizia, che raffigura Sigrid Eklund a sinistra e Hieu Dinh a destra. Nel corso della Stagione 2, i giocatori avrnno modo di scoprire maggiori informazioni su di loro grazie ai racconti del Comandante Spartan Laurette Agryna: a fare da filo conduttore nella nuova stagione contenutistica ci sarà infatti una narrativa, composta da "un mix di filmati, eventi a tema basati sulla storia e oggetti del Battle Pass che incarnano il tema Lone Wolves". Si sono quindi rivelate azzeccate le teorie di qualche giorno fa, che hanno anticipato l'arrivo di contenuti narrativi per il multiplayer di Halo Infinite sulla base degli annunci di lavoro di 343 Industries.

Previsti anche un nuovo evento "Frattura", che offrirà ai giocatori di Halo Infinite la possibilità di sbloccare un look unico (come ha fatto Frattura: Tenrai nella prima stagione), e un profondo rinnovamento che porterà un aggiornamento delle playlist, bilanciamenti al gameplay, e nuove mappe e modalità. Per quanto concerne le nuove mappe, Staten ha parlato di "Catalyst" per l'Arena e di "Breaker" per Big Team Battle, entrambe visibili in anteprima nella galleria in calce a questa notizia. Sul fronte modalità, ha invece anticipato l'arrivo di una modalità a eliminazione tutti contro tutti chiamata "Last Spartan Standing", di una modalità indicata come "Land Grab" e del ritorno di "Re della Collina". Maggiori dettagli sulla Stagione 2 di Halo Infinite verranno rivelati ad aprile.