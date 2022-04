Halo Infinite Stagione 2: uno dei glitch più apprezzati della campagna verrà risolto

Brutte notizie per gli speedrunner e i cacciatori di Achievement: uno dei glitch più apprezzati della Campagna di Halo Infinite verrà, purtroppo per loro, risolto con il lancio della Stagione 2.

343 Industries approfitterà del lancio della Stagione 2 di Halo Infinite per risolvere una serie di problematiche che il gioco si porta dietro fin dal lancio: tra queste, anche il celebre Scorpion Gun Glitch. Per chi non lo sapesse, questo glitch può essere innescato durante la missione Outpost Tremonius e permette di utilizzare il cannone dei carri armati Scorpion come se fosse un'arma qualsiasi. Essendo dotato di munizioni infinite e di una potenza di fuoco eccezionale, consente ai suoi utilizzatori di sbarazzarsi agevolmente dei nemici, velocizzando quindi la progressione. Non a caso, molti giocatori ne hanno approfittato per facilitarsi la vita in modalità Leggendaria con tutti i Teschi attivi. L'arma rimane equipaggiata finché non ne viene selezionata un'altra dall'arsenale personale.

Potete vedere il glitch in azione, prima che diventi un lontano ricordo, nel video allegato in calce a questa notizia. La Stagione 2 di Halo Infinite, ricordiamo, prenderà il via il 3 maggio portando con sé anche le nuove mappe Catalyst e Breaker per il multiplayer gratis.