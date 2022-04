Halo Infinite verso la Stagione 2: il multiplayer gratis fa il pieno di modalità

Mentre non accennano a placarsi le voci di corridoio sulla Battle Royale di Halo Infinite, i ragazzi di 343 Industries delineano il quadro completo delle modalità aggiuntive in arrivo con la Stagione 2 del multiplayer free to play di Microsoft per PC e console Xbox.

Dalle colonne di Halo Waypoint, la sussidiaria degli Xbox Game Studios apre una finestra sui contenuti della Stagione 2 Lone Wolves di Halo Infinite per presentare le tre modalità che entreranno in pianta stabile nella rotazione di attività da svolgersi nel comparto multiplayer.

La prima modalità citata da 343 è anche la più famosa e richiesta dagli appassionati dell'epopea sparatutto di Master Chief: ci riferiamo ovviamente a King of the Hill. La "variante Infinite" delle sfide Re della Collina differirà dall'edizione classica per la presenza di "colline dinamiche" che compariranno sulla mappa nel corso della partita. Tale modifica dovrebbe rendere più imprevedibili, e quindi equilibrate, le battaglie combattute dagli Spartan.

La seconda modalità, Land Grab, viene descritta dal team di 343 Industries come una revisione delle sfide Territories di Halo 2 e Halo 3: in questa particolare categoria di battaglie, vincerà la squadra che riuscirà a catturare per primo 11 zone. La terza e ultima modalità presentata da 343 è Last Spartan Stand e, come suggerito dal nome, vedrà 12 giocatori combattere in un Tutti contro Tutti per la vittoria finale. In queste sfide dove "ne resterà soltanto uno", l'evoluzione delle armi equipaggiate potrà avvenire solo attraverso l'abbattimento dei nemici.

A questo non ci resta che lasciarvi alle ultime immagini proposteci da 343 Industries, non prima però di ricordarvi che la Stagione 2 di Halo Infinite con le nuove mappe partirà ufficialmente il 3 maggio su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.