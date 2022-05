Halo Infinite, la Stagione 2 non basta: è già fuori dalla Top 100 di Twitch

Dopo un grande esordio, il multiplayer gratis di Halo Infinite ha lentamente visto i suoi giocatori abbandonarlo in direzione d'altri lidi. C'era quindi grande attesa per la Stagione 2, la quale aveva il compito di risollevare le sorti dello sparatutto. A quanto pare, non ci è riuscita appieno.

Il numero degli spettatori su Twitch è già crollato: a soli due giorni dal lancio della nuova stagione, Halo Infinite è finito fuori dalla Top 100. Il numero degli spettatori su una singola piattaforma di streaming, chiaramente, non può essere considerato come un indicatore esaustivo dello stato di salute di un videogioco, tuttavia anche la playerbase sembra essere poco numerosa. Non abbiamo dati precisi per tutte le piattaforme di gioco, tuttavia nella classifica dei giochi gratis più popolari su Xbox Halo Infinite risulta essere attualmente 13°, ben dietro a giochi come Fortnite, Call of Duty Warzone, Apex Legends, PUBG e Rocket League. Ci saremmo aspettati qualcosa di più da un'esclusiva gratis appartenente al marchio più blasonato della casa, soprattutto ad un solo giorno dal lancio di una nuova stagione contenutistica.



Continueremo a monitorare la situazione nei prossimi giorni. Nel frattempo, vi ricordiamo che Lone Wolves, la Stagione 2 di Halo Infinite, ha introdotto tra le altre cose due nuove mappe e la nuova modalità Last Spartan Standing, una sorta di Battle Royale. Per la Forgia e la campagna Co-Op dobbiamo invece continuare a pazientare...