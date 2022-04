Halo Infinite Stagione 2: alla scoperta delle nuove mappe Catalyst e Breaker

Dopo aver presentato la Stagione 2 Lone Wolves di Halo Infinite, gli sviluppatori di 343 Industries mostrano in video Catalyst e Breaker, le nuove mappe in arrivo nella prossima, attesa fase ingame del kolossal sparatutto per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Ad accompagnare il filmato che campeggia a inizio articolo troviamo anche un approfondimento sulle pagine del "blog istituzionale" di Halo Waypoint con tutte le informazioni sulle nuove arene del multiplayer di Halo Infinite.

Il team di 343 descrive Catalyst come una mappa asimmetrica che porta gli Spartan all'interno di una gigantesca struttura dei Precursori: una volta giunti sul posto, tutti i giocatori potranno darsi battaglia interagendo con gli elementi dinamici dell'arena, tra cui cascate, passerelle sospese e tunnel di collegamento tra le diverse sezioni di questa antichissima arcologia aliena.

Non meno interessanti sono poi i dettagli snocciolati da 343 sulla mappa Breaker, un'area dal layout simmetrico che proietta gli utenti in un deposito di rottami di Banished. L'area di respawn di ogni squadra è immersa tra i rottami delle astronavi ammassate in questo deposito ancora operativo: i giocatori, di conseguenza, dovranno prestare particolare attenzione al raggio al plasma utilizzato dal complesso industriale per fondere e tagliare le navi.

Prima di lasciarvi alla video panoramica delle nuove mappe di Halo Infinite, vi ricordiamo che la Stagione 2 Lone Wolves partirà ufficialmente il 3 maggio.