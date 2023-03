Halo Infinite, la Stagione 3 Echoes Within al via: tutte le novità più importanti

Echoes Within, la Stagione 3 di Halo Infinite, è ufficialmente partita. E come di consueto, attraverso un post sul sito ufficiale Halo Waypoint, 343 Industries ha illustrato tutte le caratteristiche introdotte con la nuova season.

Sin da subito gli sviluppatori hanno descritto la Stagione 3 di Halo Infinite come il più grande update multiplayer di sempre, ed i fatti sembrano confermare che Echoes Within andrà ad arricchire considerevolmente l'offerta ludica del gioco. Anzitutto viene introdotta una nuova modalità, Escalation Slayer, opzione che offre 11 diversi livelli abbinati ad altrettante armi specifiche, in modo così da rendere sempre più varie ed imprevedibili le partite. La modalità può essere giocata attraverso varie impostazioni come Arena, Free for All e Big Team Battle.

Echoes Within si presenta inoltre come un nuovo Battle Pass da 100 livelli e con oltre 180 ricompense differenti. Aggiunta una nuova arma, l'M392 Bandit, un fucile semi-automatico molto efficace nei combattimenti ravvicinati, ed un nuovo equipaggiamento, lo Shroud Screen, che genera uno schermo olografico che ostruisce la visuale dei giocatori avversari sia dentro che fuori dal suo raggio d'azione. Le novità non sono certo finite, dato che vengono aggiunte anche tre nuove mappe: Cliffhanger e Chasm sono di dimensioni più contenute, mentre Oasis offre uno scenario molto più ampio.

Tramite la Forgia, invece, sarà adesso possibile personalizzare le mappe realizzate dalla stessa 343 Industries: sebbene alcuni elementi degli scenari non potranno essere rimossi o modificati, ciò consente di dare ancora più profondità alle mappe pre-esistenti a seconda di come gli utenti decideranno di stravolgerle. Considerato che la Fucina di Halo Infinite ha superato il milione di creazioni degli utenti, questa ulteriore possibilità verrà indubbiamente accolta positivamente dai giocatori.

Tra le novità di natura tecnica, infine, Halo Infinite riceve su PC il supporto al Ray Tracing, in arrivo con un futuro update anche su Xbox Series X/S. A proposito delle versioni Xbox, il framerate non andrà più oltre i 90fps pur impostando il Target Framerate a 120fps.