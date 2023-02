Halo Infinite, la Stagione 3 in video: sarà 'il più grande update multiplayer di sempre'

Il nuovo filmato di 343 Industries ci presenta ufficialmente la Stagione 3 di Halo Infinite, Echoes Whithin con delle sequenze in cinematica e degli spezzoni di gameplay che preannunciano l'arrivo del 'più grande update multiplayer di sempre' per lo sparatutto sci-fi di Microsoft.

Nel pacchetto contenutistico confezionato dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios troveranno spazio, citandoli rigorosamente in ordine cronologico come fatto da 343 nel trailer, la mappa Oasis (Big Team Battle), lo scudo di energia Shroud Screen, il fucile d'assalto M392 Bandit e le mappe Cliffhanger e Chasm che faranno da sfondo alle battaglie multiplayer in arena.

Con il lancio di Echoes Within assisteremo anche all'introduzione della nuova modalità Escalation Slayer e all'esilarante Art's Room, una mappa multiplayer che vedrà i giocatori indossare l'armatura di micro-Spartan per darsi battaglia all'interno della cameretta di un appassionato di videogiochi Xbox (essì, c'è anche il minifrigo di Xbox Series X!).

Sempre grazie ai potenti strumenti creativi della Forgia di Halo Infinite (e alla creatività dei modder) nella rotazione di mappe 'ufficiali' entreranno anche le nuove ambientazioni di Starboard, Perilous, Salvation. Tutti i contenuti appena elencati, è bene precisarlo, saranno disponibili in via del tutto gratuita. Il lancio della Stagione 3 di Halo Infinite è previsto per il 7 marzo su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.