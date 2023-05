Halo Infinite: la Stagione 4 ha una data d'uscita e porterà tante novità

Con la terza stagione che volge ormai al termine, gli sviluppatori di Halo Infinite stanno iniziando a parlare sempre più spesso della Stagione 4 e dei suoi contenuti. A tal proposito, 343 Industries ha pubblicato un lungo filmato dedicato alle novità in arrivo per lo sparatutto in prima persona.

A partire dal prossimo 20 giugno 2023, data d'uscita dell'aggiornamento che darà il via alla Stagione 4, gli utenti potranno cimentarsi in una versione modificata della modalità Infection, molto apprezzata dalla community dell'esclusiva Microsoft. Un'altra importante novità riguarda la personalizzazione delle armature, poiché gli sviluppatori promettono elementi estetici (sia quelli in uscita nel negozio che quelli disponibili col Battle Pass) compatibili con tutti i nuclei corazza. Si tratta di un elemento richiesto a gran voce dai giocatori e che farà sicuramente la gioia di molti. Altra aggiunta riguarda la progressione, visto che verrà introdotto un sistema di gradi militari che permetterà di tenere meglio traccia del tempo trascorso nel gioco. Prima ancora dell'arrivo dell'update, gli utenti potranno approfittare per completare i vecchi Battle Pass grazie al primo evento XP doppi, che si terrà dal 2 al 4 giugno 2023.

In attesa di poter provare tutti i nuovi contenuti, vi rimandiamo al nostro speciale sulla cooperativa di Halo Infinite, introdotta solo di recente con un aggiornamento gratis.