Halo Infinite Stagione 5: reboot di Extraction, Firefight e tante di novità con Reckoning

Dopo aver introdotto il nuovo sistema di progressione della carriera di Halo Infinite, i ragazzi di 343 Industries si riaffacciano sui social per solleticare la curiosità degli Spartan con il video di presentazione di Reckoning, la prossima fase ingame che verrà inaugurata dalla Stagione 5 dell'FPS sci-fi di Microsoft.

Descritto dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios come uno degli aggiornamenti più ricchi della fase post-lancio di Halo Infinite, Reckoning porterà in dote un mare di migliorie, ottimizzazioni e aggiunte che coinvolgeranno ogni aspetto del comparto multiplayer.

L'impegno profuso da 343i per ampliare il perimetro ludico e contenutistico delle modalità online di Halo Infinite si concretizzerà nel lancio delle nuove arene Prism & Forbidden e nella riproposizione della modalità Extraction, con numerose modifiche apportate per svecchiarne le formule di gameplay.

Nell'ottica di un costante aggiornamento dell'esperienza multiplayer di Halo Infinite troviamo anche le nuove opzioni di personalizzazione per il casco, l'introduzione dei kit armatura Mark VI come ricompense di grado Eroe, la possibilità di acquisire punti esperienza del Battle Pass nelle partite personalizzate e l'arrivo di tanti elementi modulari per armature ispirati ai Flood. Nel corso della Stagione 5, 343 Industries si ripromette inoltre di rendere nuovamente disponibili le lobby multiplayer di Firefight, e con esse le care vecchie battaglie Re della Collina.

Sin dalla partenza della Stagione Reckoning di Halo Infinite, prevista per il 17 ottobre su PC, console Xbox e Game Pass, sarà inoltre possibile aggiungere nemici IA nei livelli PvE realizzati con gli strumenti creativi integrati nella Forgia.