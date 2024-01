Halo Infinite dice basta alle Stagioni: d'ora in avanti ci saranno solo Operazioni

Nel tentativo di dare un'ulteriore scossa ad Halo Infinite, che nonostante i segnali positivi di fine 2023 non è ancora riuscito a generare numeri all'altezza dell'altisonante nome che porta, 343 Industries ha deciso di smetterla con le Stagioni.

Contrariamente a quelli che l'hanno preceduto, il prossimo grande update di Halo Infinite, fissato per martedì 30 gennaio 2024, non darà il via ad una nuova stagione. L'aggiornamento porterà con sé una nuova mappa arena, un nuovo core Spartan Mark IV gratuito, una nuova Operazione, degli oggetti Covenant per la Forgia e la tanto richiesta possibilità di indossare gli spallacci di qualsiasi armatura, ma non la Stagione 6.

Il Senior Community Manager John Junyszek e il Community director Brian Jarrard hanno sganciato la bomba al termine del primo Community Livestream del 2024, andato in onda nella serata di ieri. Halo Infinite non riceverà nuove stagioni, al loro posto 343 Industries continuerà a creare delle Operazioni, ossia dei Battle Pass di dimensioni contenute con 20 Tier da sbloccare in un lasso di tempo che può variare dalle quattro alle sei settimane.

L'annuncio ha un sapore agrodolce: se da un lato pare un tentativo di dare uno scossone al supporto di Halo Infinite, dall'altro potrebbe anche sembrare che 343 Industries stia cominciando ad allentare la presa su un progetto che non ha mai decollato per davvero. Non a caso, durante la trasmissione Jarrard hanno anche parlato del futuro dello studio: "Abbiamo un team dedicato al supporto di Halo Infinite che continuerà a produrre contenuti d'ora in avanti, ma abbiamo anche altri team che adesso stanno accelerando per lavorare su dei progetti futuri totalmente nuovi".

Giusto qualche giorno fa ha trovato diffusione un rumor che parla di un nuovo Halo in sviluppo con l'Unreal Engine 5 da aprile 2022: e se 343 Industries stesse cominciando a convogliare la sua forza lavoro su questo nuovo progetto?