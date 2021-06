Halo Infinite, Starfield, Project Dragon e non solo: cosa aspettarsi da Microsoft all'E3?

Manca ancora una decina di giorni all'attesissima conferenza E3 2021 di Microsoft, che vedrà riuniti sul palco, per ben 90 minuti di show, i team degli Xbox Game Studios.

Tra questi ultimi non mancheranno ovviamente le new entry di casa Bethesda, con le nuove software house verdecrociate pronte a presentare i propri nuovi progetti. Ma cosa attendersi esattamente dall'evento Xbox? Interessanti rumor e speculazioni in merito giungono dalla redazione di Windows Central, tradizionalmente vicina all'universo videoludico di Microsoft. Di seguito, vi riportiamo le interessanti previsioni condivise dal noto portale:

Halo: Infinite e Starfield saranno i due grandi protagonisti della conferenza E3 2021, in rappresentanza della tradizione Xbox e dell'innovazione derivante dall'acquisizione di Zenimax;

e saranno i due grandi protagonisti della conferenza E3 2021, in rappresentanza della tradizione Xbox e dell'innovazione derivante dall'acquisizione di Zenimax; Omen : il rumoreggiato gioco a tema vampiri di Arkane dovrebbe mostrarsi allo show;

: il rumoreggiato gioco a tema vampiri di Arkane dovrebbe mostrarsi allo show; Wolfenstein III : a dispetto del coinvolgimento di Machine Game nello sviluppo del nuovo Indiana Jones, vi sono possibilità per un reveal del nuovo capitolo della serie shooter;

: a dispetto del coinvolgimento di Machine Game nello sviluppo del nuovo Indiana Jones, vi sono possibilità per un reveal del nuovo capitolo della serie shooter; Psychonauts 2 : è data per certa la presenza del gioco all'evento, con una presentazione che ne mostrerà le potenzialità, per ora rimaste sottovalutate;

: è data per certa la presenza del gioco all'evento, con una presentazione che ne mostrerà le potenzialità, per ora rimaste sottovalutate; Forza Horizon 5 : Windows Central scommette sul reveal del racing game con ambientazione in Messico;

: Windows Central scommette sul reveal del racing game con ambientazione in Messico; Microsoft Flight Simulator : trailer per la versione console;

: trailer per la versione console; Sea of Thieves : presentazione di una nuova grande collaborazione;

: presentazione di una nuova grande collaborazione; Obsidian : Windows Central non è certa della presenza di Avowed allo show E3, mentre sembra probabile l'annuncio di Outer Worlds 2 ;

: Windows Central non è certa della presenza di allo show E3, mentre sembra probabile l'annuncio di ; Age of Empires IV : annuncio della data di uscita e gameplay trailer;

: annuncio della data di uscita e gameplay trailer; ID@Xbox : nuovo showcase dedicato agli indie, con protagonisti Tunic, The Acent, Cuphead: The Delicious Last Course e STALKER 2;

: nuovo showcase dedicato agli indie, con protagonisti Tunic, The Acent, Cuphead: The Delicious Last Course e STALKER 2; Senua's Saga Hellblade 2 : il portale riferisce di un "possibile" nuovo teaser o video documentario, ma è escluso il revel di gameplay;

: il portale riferisce di un "possibile" nuovo teaser o video documentario, ma è escluso il revel di gameplay; Project Typhoon : il reveal del chiacchierato titolo cooperativo dovrebbe essere in programma, con finestra di lancio fissata al 2022;

: il reveal del chiacchierato titolo cooperativo dovrebbe essere in programma, con finestra di lancio fissata al 2022; Project Dragon: il portale rilancia i rumor su IO Interactive, ma afferma che il gioco è solamente all'inizio della produzione. La diffusione di dettagli sul gioco, si afferma, potrebbe però portare alla pubblicazione di un teaser in CGI;

Ovviamente, lo sottolineiamo, stiamo parlando dinon confermati, che potrebbero dunque rivelarsi infine errati. Per saperne di più, non resta che attendere la serata di