Halo Infinite è primo su Steam, Cyberpunk 2077 in sconto torna in Top 5

Halo Infinite è uscito ufficialmente solo da poche ore ma tanto sono bastate per permettere al gioco di 343 Industries di schizzare in cima alla classifica di Steam: Halo Infinite è attualmente il gioco più venduto sul marketplace di Valve.

La classifica vede Infinite (venduto al prezzo pieno di 59.99 euro) al primo posto seguito da FIFA 22 in sconto a 23.99 euro e Farming Simulator 22 sul gradino più basso del podio. Da segnalare come Cyberpunk 2077 sia attualmente in offerta a 29.99 euro e questo ha permesso al gioco di CD Projekt RED di tornare in Top 5, occupando il quarto posto. In Top 10 anche Football Manager 2022, Destiny 2 La Regina dei Sussurri, The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition e Death Stranding.

Halo Infinite sta riscuotendo un buon successo su Steam e questo nonostante sia disponibile anche su Xbox Game Pass, a ulteriore testimonianza di come il servizio in abbonamento di Microsoft non danneggi le vendite del software su PC, così come accaduto a novembre con Forza Horizon 5 che ha dominato per molti giorni la Top 10 di Steam.

Volete saperne di più sul ritorno di Master Chief? Ecco la nostra recensione della campagna di Halo Infinite.