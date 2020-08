Halo Infinite stringe una partnership con Monster Energy: XP boost e skin armi

Nonostante Halo Infinite sia stato rinviato, la macchina del marketing di Microsoft procede spedita col fine di preparare per bene il terreno in vista del lancio fissato nel corso del 2021.

Attraverso le pagine di Xbox Wire, il colosso di Redmond ha annunciato una partnership con Monster Energy, noto produttore di bevande energetiche, che sarà attiva negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Messico e in Europa. Coloro che acquisteranno le lattine esclusive di Halo Infinite con impresso Master Chief (anche nelle varianti senza zuccheri) dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 potranno ottenere dei Double XP Boost (raddoppio dei punti esperienza) da utilizzare nel multiplayer quando verrà lanciato nel 2021.

Ogni lattina fornirà un boost della durata di 30 minuti. I giocatori potranno riscattare fino a un massimo di 120 codici per ogni account, per un totale di 60 ore di gioco con punti esperienza raddoppiati. Gli scontrini degli acquisti dovranno essere registrati su www.Monster-Halo.com durante il periodo promozionale. Ognuno di essi permetterà inoltre di partecipare ad una lotteria con in palio 10 viaggi per due persone a Parigi per provare un'esperienza di volo a zero gravità, e ben 200 console Xbox Series X.

I giocatori che registreranno gli scontrini riceveranno anche dei punti da riscattare su Halo Waypoint, che a loro volta permetteranno di ottenere degli oggetti in-game da utilizzare in Halo Infinite, come skin per armi ed emblemi (trovate degli esempi nelle immagini in basso). Ogni lattina offrirà anche uno Snapcode per sbloccare dei filtri speciali su Snapchat: ogni mese della promozione fornirà un filtro differente, e solo coloro che li sbloccheranno tutti e tre riceveranno un ulteriore oggetto da riscattare in-game.

Intanto, si continua a discutere delle possibili cause del rinvio di Halo Infinite, al quale è seguito l'ingaggio di Joseph Staten, un ex Bungie.: secondo il noto giornalista Jason Schreier, la causa principale sarebbe la cattiva gestione dell'outsourcing.