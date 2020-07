Halo Infinite, quale struttura? 343 lo paragona ad un Halo Combat Evolved senza limiti

Come promesso da tempo dal team di sviluppo, nel corso dell'Xbox Games Showcase, il nuovo Halo è stato ufficialmente presentato al pubblico in una prima sessione di gameplay.

La Demo mostrata da 343 Industries è stata accolta con reazioni contrastanti dal pubblico, che ha manifestato perplessità legate alla componente grafica del titolo cross-gen. La tematica ha originato un animato dibattito, che ha spinto anche Digital Foundry a realizzare un'analisi di limiti e potenzialità della grafica di Halo: Infinite. In occasione dello show Microsoft, tuttavia, vi è stato modo per approfondire molteplici aspetti della produzione, andando oltre l'estetica della produzione.

Particolarmente interessante, ad esempio, è stata la riflessione condivisa da Chris Lee, Head Studio di 343 Industries, in merito a quella che sarà la struttura di Halo: Infinite. Nel corso di un Q&A, quest'ultimo ha descritto la Campagna del gioco come la più ambiziosa mai creata per un titolo della saga. Un'esperienza ludica descritta addirittura come "diverse volte più grande delle nostre ultime due Campagne messe insieme". L'obiettivo del team è quello di offrire agli amanti di Halo un grado di libertà d'azione mai sperimentato nei precedenti capitoli. Per concretizzare tale visione, Chris Lee ha descritto il concept invitando a "pensare di prendere Halo: Combat Evolved, abbattere i muri e poi offrire ai giocatori la libertà di esplorare".



