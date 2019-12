Halo Infinite supporterà LAN, split-screen e personalizzazione in stile Reach

Il 2019 volge ormai al termine e, per celebrare le festività natalizie, 343 Industries ha pubblicato un corposo post attraverso il quale sono stati svelati numerosi aspetti fino ad ora incerti dell'attesissimo Halo Infinite.

Stando alle parole degli sviluppatori, lo sparatutto in prima persona godrà del supporto alla modalità multiplayer LAN, che permetterà così a gruppi di giocatori di partecipare a partite in multigiocatore locale. Nel caso invece foste intenzionati a giocare con amici e parenti sulla stessa console, sappiate che tornerà la cooperativa a schermo condiviso, la quale sembra essere già funzionante. Non mancherà nemmeno la modalità Forgia, che supporterà per la prima volta nella serie la possibilità di annullare le modifiche tramite le funzioni "undo" e "redo", richieste a gran voce dalla community. Passando invece alla personalizzazione del protagonista, gli sviluppatori hanno confermato la presenza di un sistema attraverso il quale cambiare l'aspetto del proprio personaggio che funzionerà in maniera molto simile a quando visto in Halo Reach. Se morite dalla voglia di provare con mano il gioco, vi confermiamo che a breve dovrebbe arrivare un'alpha/beta che servirà al team di sviluppo per testare la componente online.

Vi ricordiamo che Halo Infinite arriverà al lancio di Xbox Series X, ovvero nel periodo natalizio del 2020, e sarà disponibile anche su Xbox One e PC (Windows 10).

Avete già visto il nostro video speciale sui titoli Xbox più attesi del prossimo anno? Ovviamente nell'elenco di giochi citati figura anche Halo Infinite. Nel caso in cui ve lo foste perso, vi invitiamo anche a dare un'occhiata al design definitivo di Xbox Series X, mostrato in occasione dei The Game Awards 2019.