Halo Infinite: pieno supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos su PC e console Xbox

Si torna a parlare di Dolby Atmos e Dolby Vision in casa Xbox, questa volta relativamente all'atteso Halo Infinite. A quanto pare infatti l'ultima fatica di 343 Industries supporterà entrambe le tecnologie sviluppate dall'azienda americana.

Dopo le discussioni nate ieri sulla possibile esclusività temporale delle due tecnologie audio/video su Xbox Series X/S, il sito ufficiale dei Dolby Laboratories sembra confermare la piena compatibilità di Halo Infinite con Dolby Atmos e Dolby Vision su PC e console: se così fosse, il nuovo sparatutto targato Microsoft potrebbe essere uno dei primi giochi a supportare completamente l'audio spaziale e l'HDR della nota compagnia americana. Mentre Dolby Atmos è già disponibile per molti giochi, Dolby Vision non ha ancora mostrato tutte le sue potenzialità nel campo del gaming: per un breve periodo infatti è stato disponibile per alcuni giochi come Mass Effect Andromeda, Anthem, Madden e Battlefield 1, tutti mossi dal Frostbite ed è attualmente nelle mani dei partecipanti al programma Xbox Insider.

Nelle ultime ore sono sorte nuove indiscrezioni sulla presenza di Halo Infinite durante lo show Xbox del prossimo E3 2021: stando alle parole di Jeff Grubb la presentazione sarà focalizzata sul comparto multiplayer del gioco. Non rimane che attendere domenica 13 giugno per saperne di più!