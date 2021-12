Halo Infinite: svelate le dimensioni della campagna single player, al via il preload

Ad una settimana dall'attesissimo lancio della campagna di Halo Infinite, le dimensioni effettive della componente single player sono state rese pubbliche sull'applicazione Xbox Game Pass per smartphone, dalla quale è possibile lanciare il pre-download del gioco.

Accedendo alla pagina relativa alla campagna di Halo Infinite dall'app per smartphone di Xbox Game Pass è infatti possibile lanciare il preload della componente single player sulla proprio console o PC di riferimento. Tuttavia al momento non tutti gli utenti riescono ad avviare il download. Tramite la stessa procedura si può così venire a conoscenza dello spazio effettivo che le nuove avventure di Master Chief occuperanno sui nostri drive: la versione console dovrebbe richiedere circa 28 GB mentre su PC occorrono 29 GB (28.8 per la precisione).

Considerando che tutta la parte dedicata al multiplayer, ormai da diversi giorni disponibile, occupa circa 18 GB, la versione completa e finale di Halo Infinite dovrebbe occupare in totale tra i 46 e i 47 GB a seconda della piattaforma di riferimento. Un peso decisamente ridotto e gestibile rispetto alle grandi produzioni a cui il mercato ci abituati ultimamente, che spesso arrivano a sfiorare la tripla cifra.

Nella giornata odierna Microsoft ha svelato i contenuti gratuiti che i giocatori abbonati a Xbox Game Pass potranno riscattare in Halo Infinite in occasione del lancio della campagna.