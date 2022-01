Halo Infinite: svelati i bonus gratis di gennaio per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate

Giocate al multiplayer di Halo Infinite e siete abbonati a Xbox Game Pass Ultimate? Allora abbiamo una buona notizia per voi! I rumor circolati nei giorni scorsi si sono rivelati veritieri, Microsoft e 343 Industries hanno davvero preparato una nuova ricompensa per tutti gli iscritti al tier più prestigioso del servizio.

Questo mese gli sviluppatori hanno riservato a tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate il bundle "Pass Tense" Warthog: al suo interno trovano spazio l'esclusivo rivestimento "Pass Tense" per il Warthog (verde che più verde non si può, in onore della piattaforma natia), quattro boost con il doppio dei Punti Esperienza e quattro oggetti Scambio Sfida. Il bundle potrà essere richiesto fino all'8 febbraio e potrà essere riscattato fino all'8 marzo. Se siete interessati, dirigetevi nella pagina delle Ricompense di Xbox Game Pass per richiederlo. In cima a questa notizia, intanto, potete godervi una bella anteprima della nuova skin per il Warthog.

A proposito di Xbox Game Pass, oggi sono arrivati ben due nuovi giochi nel catalogo, ossia The Anacrusis e Spelunky 2. Per quanto riguarda Halo Infinite, in questi giorni si sono intensificate le lamentele da parte dei giocatori che chiedono la disattivazione del cross-play con il PC.