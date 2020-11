Halo Infinite: gli sviluppatori indossano delle t-shirt con Craig the Brute

Lo sguardo triste, la consapevolezza di essere prossimo alla morte, la conta poligonale e le texture che non convincono: Craig, il povero Brute preso a pugni in faccia da Master Chief, è diventato il simbolo di una disfatta, quella del gameplay reveal di Halo Infinite.

La prima sessione giocata di Halo Infinite è stata accolta così male da convincere Microsoft a rinviare Halo Infinite e alcune figure chiave a lasciare 343 Industries. Impossibile, però, avercela con il povero Craig, che nel frattempo è diventata una vera e propria mascotte per tutti per l'intera comunità e gli stessi sviluppatori. A rivelarlo è stato lo stesso Phil Spencer, che in un'intervista di GameSpot ha persino confessato che Craig the Brute è finito su delle t-shirt che i dipendenti di 343 Industries indossano tutti i giorni! "In realtà abbiamo queste magliette, la mia non la indosso oggi, con la faccia di Craig sopra. Adoro il modo in cui il team ha reagito, è stato molto divertente", ha riferito quando l'intervistatore gli ha detto di prendere in seria considerazione una cover alternativa con il volto di Craig.

Non è finita qui! Il Brute è diventato così importante per il team e i giocatori da essere entrato a far parte ufficialmente della lore di Halo! "Sì, credo che Craig rimarrà nella lore di Halo per molte, molte decadi a venire. Troverete questa foto ovunque, probabilmente anche da qualche parte nel gioco". Cosa ne pensate? Ricordiamo che Halo Infinite è ora atteso nel 2021 su Xbox One, Xbox Series S|X e PC.