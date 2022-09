Halo Infinite: lo sviluppo sarebbe costato 'centinaia di milioni di dollari' a Microsoft

In seguito alle difficoltà a cui Halo Infinite è andato incontro dopo il lancio, negli ultimi tempi sono in atto importanti trasformazioni all'interno del team di sviluppo, con Bonnie Ross che sembra sia stata allontana da 343 Industries per volere della stessa Microsoft. Emergono ora interessanti retroscena sullo sviluppo.

Stando a quanto rivelato da Brad Sams, giornalista di Thurrott nonché vicepresidente e general manager di Stardock, con stretti legami con fonti Microsoft, il colosso di Redmond avrebbe investito cifre esorbitanti per la realizzazione di Halo Infinite, pari a centinaia di milioni di dollari. Nei piani della compagnia, infatti, in origine Infinite sarebbe dovuto essere il gioco definitivo del franchise, trasformato in una vera e propria piattaforma con supporto continuativo per almeno 10 anni. Il progetto è stato poi fortemente ridimensionato, ed ha compiuto il suo debutto sul mercato nel dicembre del 2021 con una componente multiplayer free-to-play e la consueta modalità campagna.

Microsoft avrebbe tuttavia investito enormi capitali per rendere realtà la visione originale, con Sams che parla di "centinaia di milioni di dollari buttati su quest'affare, è frustrante dal punto di vista di un fan di Halo", riferendosi alle problematiche relative al supporto post-lancio fin qui sostenuto. Non è la prima volta che Sams parla dei costi del gioco, considerato che già negli anni scorsi aveva lasciato intendere che il budget di Halo Infinite è stato davvero grande, pur senza magari avvicinarsi ai 500 milioni di dollari rumoreggiati all'epoca.

Chiaramente le parole di Sams vanno prese con le pinze non essendoci riscontri ufficiali, tuttavia considerato anche il possibile abbandono di 343 Industries da parte di David Berger oltre a quello di Bonnie Ross, sembra chiaro che Microsoft stia agendo per dare una grossa scossa al futuro di Halo Infinite, magari recuperando parte dei capitali spesi per la sua realizzazione.