Halo Infinite: lo sviluppo del gameplay e il ruolo della community, parla Matt Booty

La presentazione della campagna di Halo Infinite durante l'Xbox Games Showcase ha dato il via ad una serie di polemiche sulla qualità grafica e sulla tipologia di gameplay dell'ultima produzione targata 343 Industries. Matt Booty è tornato a parlare del lavoro degli sviluppatori.

In una intervista concessa a The Guardian, il capo degli Xbox Game Studios Matt Booty è tornato a parlare delle polemiche ricevute dal reveal di Halo Infinite, dichiarando che il lavoro svolto da 343 Industries è stato attentamente guidato dalla community: "343 lavora con un gruppo di insider dedicato che fornisce feedback costanti. Sono tanto connessi che possono raccogliere i feedback dalla fanbase principale, dalla community eSport e da quelli che hanno visto cosa abbiamo fatto con Halo: The Master Chief Collection. I giochi di questo genere sono evoluti e sono andati avanti. L'arte del game design è capire quale feedback stai per incorporare, dove trovare il bilanciamento, e credo che siano ben inseriti in una grande community per poterlo fare".

Insomma, il gameplay di Halo Infinite sembra essere figlio dei consigli della community. Non resta che attendere le prime prove ufficiali per capire la qualità del lavoro svolto. Intanto 343 Industries ha chiarito il numero di giocatori per la modalità coop di Halo Infinite.