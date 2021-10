Halo Infinite: tante nuove immagini dal video gameplay della campagna

Da circa un'ora si è concluso l'evento in streaming organizzato da Microsoft per mostrare al pubblico un video gameplay a 4K e 60fps della campagna single player di Halo Infinite, grazie al quale abbiamo potuto notare tutte le migliorie apportate da 343 Industries in più di un anno di lavoro.

Nel giro di qualche minuto i fan hanno già visto e rivisto il trailer in alta definizione con l'obiettivo di scattare numerosi screenshot da condividere sui social. Come potete vedere nelle immagini in calce alla notizia, anche il celebre insider IdleSloth si è sbizzarrito e ha pubblicato numerosi screenshot che mostrano alcuni dei momenti più importanti del lungo filmato di gameplay. Oltre a mostrarci l'immancabile Master Chief, queste immagini ritraggono anche la nuova intelligenza artificiale che ci accompagnerà nell'esplorazione di Zeta Halo, i veicoli che potremo utilizzare in giro per l'open world e alcuni degli avamposti, i cui prigionieri possono unirsi al protagonista per aumentarne la potenza di fuoco.

Prima di lasciarvi alle immagini, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 8 dicembre 2021 solo su PC e Xbox e sarà incluso nell'abbonamento a Xbox Game Pass sin dal day one. Sapevate che il Ray Tracing arriverà nella versione PC di Halo Infinite solo dopo il lancio?