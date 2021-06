Halo Infinite: tanti nuovi dettagli su multiplayer, Stagioni e campagna

343 Indistries ha fornito ai giocatori tanti nuovi dettagli sull'atteso Halo Infinite attraverso l'update di giugno messo a disposizione sul portale Halo Waypoint. Gli sviluppatori si concentrano in particolare sulla componente multiplayer del gioco e su come funzioneranno le relative Stagioni.

Anzitutto viene assicurato che il prossimo episodio della serie godrà di aggiornamenti costanti nel corso del tempo con tanto di nuovi contenuti aggiunti ad ogni nuova Stagione. Quest'ultime avranno una cadenza stimata attorno ai tre mesi, con ciascuna di esse che porterà in dote contenuti inediti tra nuovi eventi, modalità e customizzazioni per il proprio personaggio online. Ciò riguarda soltanto per i contenuti delle Stagioni, mentre invece le patch correttive per eventuali problemi tecnici verranno realizzate in maniera indipendente ed avranno una cadenza più frequente nel corso del tempo, a seconda delle problematiche segnalate dall'utenza.

Gli eventi che saranno inclusi nelle varie Stagioni, come i "Fracture", permetteranno di ottenere ricompense particolari che non faranno parte del canone della serie come ad esempio un'armatura in stile samurai e molti altri elementi di questo tipo. 343i ribadisce inoltre che i Battle Pass di Halo Infinite saranno permanenti, inclusi quelli a pagamento e che potranno quindi essere portati avanti in totale libertà e senza fretta. I Battle Pass offriranno vari elementi di personalizzazione ed anche alcuni obiettivi aggiuntivi per la modalità Campagna.

Infine, gli autori si soffermano brevemente anche sulla storia e sul leggendario protagonista della serie, Master Chief, definitivo il "cuore di Halo". Il nuovo capitolo promette di offrire una trama dai toni epici ed anche molto introspettiva, che ruoterà tutta attorno all'iconico eroe. Per concludere, viene confermato il nome della prima Stagione del gioco, che si chiamerà Heroes of Reach in onore di quegli eventi cruciali per gli Spartan approfonditi più volte all'interno del franchise. L'obiettivo degli sviluppatori è quello di creare un'enorme componente multiplayer che possa ricollegarsi alla storia principale di Halo, sebbene per il momento non sono stati forniti maggiori dettagli su come si intende procedere verso questa direzione.

In attesa dei futuri aggiornamenti e dell'uscita del gioco fissata per la fine del 2021 su PC, Xbox Series X/S e Xbox One potete intanto scoprire ulteriori dettagli sul tema attraverso la nostra anteprima sul multiplayer di Halo Infinite.