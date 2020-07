Halo Infinite: il team accetta consigli sul comparto artistico, la beta è in forse

La pubblicazione del primo filmato di gameplay di Halo Infinite ha diviso gli utenti, alcuni dei quali non sono rimasti pienamente soddisfatti tanto dall'aspetto grafico quanto di quello artistico. A questo proposito, però, pare che il team di sviluppo sia aperto ad eventuali modifiche.

Stando alle parole dello studio head di 343 Industries, Chris Lee, la software house è intenzionata a collaborare con i videogiocatori nel corso dello sviluppo dello sparatutto e si è detta interessata ai feedback dei giocatori sul comparto artistico, il quale potrebbe quindi subire dei cambiamenti da qui all'uscita, prevista entro l'anno.

Lee ha anche parlato della scarsa possibilità di vedere a breve una beta del multigiocatore, dal momento che il passaggio allo smart working per via dell'emergenza Covid-19 ha rallentato i lavori sul gioco.

Ecco le dichiarazioni dello sviluppatore in merito alla beta:

"Il team è ancora al lavoro ed è in cerca di modalità attraverso le quali far provare il gioco prima del lancio ufficiale. Vi forniremo tutti i dettagli in merito a versioni di prova, ma sappiate che questo processo non subirà un arresto al lancio: il feedback dei giocatori sarà molto importante soprattutto dopo che il gioco raggiungerà gli scaffali, poiché continueremo a supportarlo con degli aggiornamenti."

Insomma, se c'è qualche dubbio sull'arrivo di una beta prima dell'uscita, il team di sviluppo ha ribadito che Halo Infinite fungerà da piattaforma e il parere degli utenti sarà vitale per il supporto continuo del prodotto.

Sapevate che Halo Infinite potrebbe essere un ibrido tra FPS e RPG? Il recente aggiornamento della pagina ufficiale Steam del gioco ha confermato il ritorno della Forgia in Halo Infinite.