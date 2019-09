Halo Infinite: il team presenta Gyoza, Carlino impegnato in sessioni di registrazione!

Halo: Infinite si prepara ad espandere l'universo della serie sci-fi targata 343 Industries, con una pubblicazione attesa per gli ultimi mesi del prossimo anno.

La software house è attualmente impegnata nello sviluppo dell'atteso titolo e, come potete verificare in calce a questa news, anche un soggetto inaspettato sta offrendo il proprio contributo! Si tratta di Gyoza, un simpatico esemplare di Carlino, fedele compagno a quattro zampe del Technical Art Director di 343 Industries. A presentarlo è il profilo Instagram ufficiale della serie Halo, che ci offre una divertente clip che vede l'animale impegnato in una divertente sessione di registrazione. A corredo del video, il team ci informa che il contributo offerto da Gyoza consentirà di inserire alcuni "interessanti suoni in Halo Infinite". Purtroppo, 343 Industries non ha offerto dettagli più specifici in merito: cosa ne pensate, che il Carlino possa essere stato scelto per dare voce a qualche nuova e misteriosa creatura dell'universo di Halo?



Approfittiamo di questo simpatico dietro le quinte del processo di sviluppo del gioco per rammentarvi che Matt Booty, responsabile degli Xbox Game Studios, ha recentemente definito Halo Infinite come "visivamente impressionante". In occasione dell'E3 2019, 343 Industries ha invece discusso di diversi aspetti dell'esclusiva Microsoft, discutendo di Beta, storia e split screen in Halo Infinite.