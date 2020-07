Halo Infinite: un teaser ci ricorda che manca poco al reveal della campagna

Ci separano ormai sempre meno giorni dall'atteso evento dedicato ai giochi Xbox Series X fissato al prossimo 23 luglio, durante il quale assisteremo finalmente al primo filmato di gameplay della campagna di Halo Infinite. Con una serie di post sui social network, Microsoft ha già iniziato a stuzzicare i fan della serie.

Il post in questione, che segue quello dedicato all'armatura verde di Master Chief, non è altro che un conto alla rovescia, attraverso il quale il colosso di Redmond ricorda agli appassionati della celebre serie di shooter in prima persona che mancano solo 6 giorni all'evento di reveal. Vi ricordiamo che l'appuntamento riguarderà principalmente le esclusive della console di prossima generazione ma, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero fare la propria comparsa anche alcuni titoli delle terze parti. A questo proposito, alcune affermazioni di Phil Spencer e una serie di tweet ufficiali Microsoft hanno spinto molti utenti a credere che anche Elden Ring sarà all'evento di Xbox Series X.

Sapevate che Microsoft ha annunciato ufficialmente che Halo Infinite sarà giocabile sin dal day one su Project xCloud da parte di tutti gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo al servizio Xbox Game Pass Ultimate?