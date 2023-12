Halo infinite, tenetevi forte: nuovo trailer nei prossimi giorni, grandi novità in arrivo?

Halo Infinite sta rinascendo dopo che ha superato Destiny 2 in USA? Se fino a poche ore fa tale domanda poteva sembrare un po' fine a sé stessa, nell'arco della serata di oggi la situazione si è del tutto ribaltata: l'account Twitter/X ufficiale di Halo ha annunciato l'arrivo di un nuovo trailer per Halo Infinite, previsto per i prossimi giorni.

La ricerca di un multiplayer playlist designer di Halo Infinite da 343 Industries è stata di per sé sufficiente a riaccendere l'interesse per il gioco da parte della community, la quale ha presupposto che siano in arrivo dei cambiamenti importanti. Ciò, però, è divenuto ancor più evidente a partire da oggi: dicembre è anche il mese di Halo Infinite e, tra il nuovo trailer ufficializzato da poco e i The Game Awards sempre più vicini, il multigiocatore dell'esclusiva Microsoft potrebbe avere ancora molto da dire.

Lunedì 4 dicembre alle ore 18:00 giungerà il suddetto trailer di Halo Infinite. Quali contenuti verranno mostrati? Per il momento è difficile rispondere a questa domanda, ma è ormai questione di poco tempo prima che la stessa 343 fornisca tutte le informazioni necessarie a comprendere quello che sarà il futuro del progetto. Halo Infinite ha ancora molto da regalare al suo pubblico e il divertimento è appena iniziato. Appuntamento, allora, al prossimo lunedì 4 dicembre; siete pronti ad un periodo pre-natalizio infuocato per le novità che sopraggiungeranno dal mondo videoludico?