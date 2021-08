Halo Infinite, altri test in arrivo: 343 annuncia i prossimi contenuti

A breve distanza dalla conclusione della prima fase di Beta tecnica di Halo: Infinite, il team di 343 Industries è già pronto a guardare ai prossimi passaggi che segneranno il percorso di avvicinamento al lancio del titolo.

Nel corso di un nuovo video aggiornamento sullo stato dei lavori, disponibile direttamente in apertura a questa news, gli autori di casa Microsoft hanno in particolare confermato l'intenzione di organizzare ulteriori test per Halo: Infinite. La prossima sessione di flight, in particolare, vedrà coinvolto un maggior numero di appassionati, per una Beta dalla portata maggiore rispetto a quella appena conclusasi.

Sul fronte dei contenuti, il prossimo test di Halo: Infinite includerà tutte le modalità parte di questo primo flight, alle quali andranno però ad aggiungersi ulteriori opzioni. Tra queste, troveranno spazio gli scontri di stampo PvP 4v4, ma non solo: 343 Industries ha infatti promesso anche il ritorno della modalità Big Team Battle. Al momento, il team Microsoft non ha però ancora confermato quale sarà il periodo di svolgimento della seconda Beta tecnica di Halo: Infinite.



Dettaglio interessante, è stata infine confermata l'intenzione di organizzare ulteriori test anche in fase di supporto post lancio. Ogni volta, prima di inserire feature inedite o nuove opzioni nel titolo, 343 Industries organizzerà dunque degli speciali flight dedicati. Possiamo attenderci un trattamento simile anche per le modalità co-op e Forgia di Halo: Infinite, che esordiranno successivamente al Day One.