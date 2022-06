Halo Infinite: il test della modalità co-op ha una data, si potranno rigiocare le missioni

Con un nuovo post pubblicato su Halo Waypoint, i ragazzi di 343 Industries hanno confermato la data in cui avrà inizio la fase di test della modalità co-op online di Halo Infinite su PC e Xbox.

Halo Infinite aggiungerà la tanto desiderata modalità cooperativa della campagna il prossimo mese, quando avrà inizio il primo test che si svolgerà a partire dall'11 luglio e durerà fino al 22 luglio. 343 Industries metterà alla prova soltanto la modalità co-op online, quindi i fan che sperano di giocare in locale in split-screen devono ancora pazientare. Per partecipare sarà necessario iscriversi al programma Halo Insider.

Il test fa parte di una versione separata di Halo Infinite, quindi tutti i precedenti progressi che avete accumulato nella campagna non verranno applicati, e allo stesso modo i progressi ottenuti nel test non potranno essere trasferiti altrove.

Alcuni fan di Halo si erano detti delusi dell'assenza al day one della co-op, e il lead world designer John Mulkey ha affermato che la natura open world di Halo Infinite ha generato "molte nuove domande" per il team di sviluppo: "Come possiamo creare un mondo di gioco condiviso? Come teniamo unito il Fireteam? Come determiniamo l'intento e il focus della missione? Come possiamo evitare che la sequenza ostacoli la narrazione?".

343 ha creato una "Area-Of-Operations", ovvero una distanza massima che i giocatori in un gruppo possono raggiungere l'uno dall'altro. "Se ti allontani troppo dal tuo Fireteam, riceverai un avviso per tornare in squadra. Se ignori quell'avvertimento e continui, verrai ucciso e verrai rigenerato presso il tuo compagno di squadra più vicino".

La campagna cooperativa online di Halo Infinite consentirà ai giocatori di conservare i salvataggi co-op della campagna o i singoli salvataggi isolati. Il cross-play è supportato e qualsiasi combinazione di utenti PC e Xbox per un massimo di quattro giocatori alla volta funzionerà. Inoltre, tutte le sessioni cooperative si svolgono su server dedicati.

Da segnalare infine che la funzionalità Mission Replay verrà introdotta insieme all'arrivo della co-op. Si tratta di un modo per selezionare le missioni già completate e rigiocarle in qualsiasi momento si desideri. Trovate ulteriori dettagli su Halo Waypoint.