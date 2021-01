Halo Infinite, test pubblici nel 2021: 343 Industries conferma la promessa

Con un ricco aggiornamento pubblicato sul blog ufficiale della serie Halo, il team di 343 Industries ha offerto molte importanti informazioni sullo stato dei lavori sull'attesa nuova avventura di Master Chief.

Nello specifico, la software house ha confermato che la componente sandbox di Halo: Infinite è stata ultimata e che gli sviluppatori si stanno ora dedicando all'ottimizzazione. Ma dallo studio Microsoft giunge anche un'ulteriore notizia, ovvero la conferma che nel corso dell'anno i giocatori avranno la possibilità di testare con mano il titolo. I Flight di Halo: Infinite non dispongono ancora di una finestra temporale definita, ma la loro organizzazione resta in programma.

A ribadirlo in maniera inequivocabile è tra gli altri Sam Hanshaw, Live Producer della nuova epopea di Master Chief. "Quest'anno - scrive - sono entusiasta di assemblare il nostro programma di Flight, così che le persone possano giocare un po' ad Halo! Abbiamo iniziato ad avviare più Flight interni, a preparare le nostre build e a lavorare sul programma di distribuzione. A volte ci imbattiamo in alcune difficoltà, ma il modo in cui i team collaborano per far decollare questi test mi ispira e mi fa sentire fortunato di essere parte di questa squadra. Ovviamente parte dell'entusiasmo deriva dal sapere che tutto questo è tutto parte del processo che porterà ai Flight pubblici più avanti durante quest'anno [...]".

In attesa di scoprire quale sarà la finestra esatta dei Flight e la data di lancio dell'attesa produzione, ricordiamo che 343 Industries ha promesso ottime prestazioni per Halo: Infinite sia su PC sia su console Xbox.