Halo Infinite si tinge di cyberpunk con l'evento Cyber Showdown: la data di inizio

Oltre ad aver confermato che il fix della modalità Big Time Battle sarà distribuito la prossima settimana, gli sviluppatori di 343 Industries hanno annunciato ufficialmente l'arrivo del nuovo evento di Halo Infinite.

Il comparto multiplayer online dello shooter si arricchirà dal 18 gennaio, quando verrà lanciato Cyber Showdown, nuovo evento con cui Halo Infinite si tingerà di venature cyberpunk. 343 Industries non ha specificato quanto durerà l'evento o quali siano le ricompense in palio (ad esclusione della stravagante cresta mostrata nel trailer), ma i dataminer sembrano aver anticipato gran parte delle novità previste. Sulla base delle indiscrezioni, l'evento durerà due settimane e terminerà precisamente l'1 febbraio. I giocatori potranno sbloccare un'armatura rosa brillante e un rivestimento per armi, una posa, un colorazione della visiera, un ciondolo per le armi e altro ancora.

L'evento funzionerà in modo simile a quello del precedente Fracture: Tenrai, in cui i giocatori sono chiamati a completare sfide specifiche per fare progressi nel pass evento gratuito. Secondo i dataminer, Cyber Showdown vedrà anche l'introduzione di nuove modalità di gioco come Attrition e King of the Hill.

Una volta terminato l'evento Cyber Showdown, i giocatori non dovranno aspettare a lungo prima dell'inizio dell'evento successivo. Fracture Tenrai prenderà infatti nuovamente luogo l'1 febbraio, ed offrirà ai giocatori maggiori opportunità di sbloccare vari cosmetici a tema samurai.

