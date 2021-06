Halo Infinite: Tom Henderson risponde a Phil Spencer, il gioco uscirà a novembre?

Halo Infinite non ha ancora una data di lancio e questo ha fatto insospettire molte persone, in una recente intervista tuttavia Phil Spencer ha voluto chiarire la situazione, ribadendo come non ci sia alcun possibile rinvio all'orizzonte per Halo Infinite.

Il responsabile della divisione Xbox sottolinea come 343 abbia individuato tre o quattro date per il lancio di Halo Infinite ma ci sono molti fattori da tenere in considerazione, tra cui la forte concorrenza di altri titoli dello stesso genere in arrivo a fine anno, come Back 4 Blood, Far Cry 6, Battlefield 2042 e il nuovo Call of Duty, solamente per fare alcuni esempi.

Tom Henderson, leaker affidabile e con un track record decisamente positivo, ha invece dichiarato su Twitter che Halo Infinite dovrebbe uscire a metà novembre, negando così le voci che parlavano di un lancio a ottobre oppure a dicembre.

Su Reddit e ResetERA si specula su quale possa essere la data di lancio, Microsoft pubblicherà Forza Horizon 5 il 9 novembre e secondo molti Halo Infinite arriverà poco dopo, probabilmente il 16 o il 23 novembre, comunque giusto in tempo per spingere le vendite di Xbox Series X/S e del Game Pass per il Giorno del Ringraziamento e successivo Black Friday.