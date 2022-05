Halo Infinite fuori dalla Top 10 Xbox: la Stagione 2 non scuote gli animi

Nonostante il lancio della Stagione 2, Halo Infinite è fuori dalla Top 100 di Twitch e la situazione non sembra essere particolarmente rosea nemmeno su Xbox, dove il gioco di 343 non è tra i dieci titoli più giocati al momento.

Prendendo in esame la classifica dei giochi più giocati su Xbox negli USA troviamo Fortnite al primo posto seguito da Call of Duty Modern Warfare e Apex Legends sul gradino più basso del podio. In Top 10 troviamo poi Elden Ring, GTA V, NBA 2K22, MLB The Show 22, Destiny 2, Roblox e Tom Clancy's Rainbow Six Siege mentre di Halo Infinite non c'è traccia fino alla tredicesima posizione mentre in Italia il gioco occupa la posizione numero 14, in entrambi i caso quindi fuori dalla classifica dei primi dieci giochi più popolari e utilizzati su console Xbox.

Risultati in realtà non troppo lusinghieri, considerando che il lancio di una nuova Stagione porta generalmente in dote un buon afflusso di nuovi utenti e "vecchi" giocatori pronti ad avviare il gioco per provare le ultime novità. Con Halo Infinite questo non sembra essersi verificato, nonostante gli sforzi di 343 e Microsoft per presentare al pubblico un buon numero di novità. Nei prossimi mesi la Battle Royale dovrebbe arrivare su Halo Infinite, basterà per attirare nuovi giocatori?