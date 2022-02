Halo Infinite fuori dalla Top 5 su Xbox e dalla top 100 di Steam, cosa succede?

Cosa sta succedendo al multiplayer di Halo Infinite? Dopo l'exploit nei giorni e nelle settimane successive al lancio, lo sparatutto di 343 Industries sembra essere in crisi, con una emorragia di giocatori che continua sin dai primi giorni dell'anno.

Attualmente Halo Infinite è fuori dalla Top 5 dei giochi più giocati per Xbox negli Stati Uniti, con la classifica che vede Fortnite al primo posto seguito da Call of Duty Warzone, GTA 5/GTA Online, Apex Legends e Roblox, con Halo Infinite in sesta posizione. Situazione ancora peggiore su Steam dove il gioco è fuori dalla Top 100 dei più giocati e al momento occupa la posizione numero 117.

Per quanto questi dati non siano assoluti, le posizioni in classifica ci aiutano a capire che Halo Infinite ha effettivamente un calo di giocatori attivi su entrambe le piattaforme (PC e Xbox), capirne i motivi però non è semplice. I problemi di progressione hanno certamente influito e molti giocatori si dicono ora delusi dal multiplayer di Halo Infinite, 343 Industries dal canto suo sta lavorando per risolvere i problemi segnalati dalla community, tuttavia per altre novità come Forgia e il supporto co-op bisognerà attendere.

La mancanza di nuovi contenuti potrebbe effettivamente essere uno dei motivi del calo di giocatori, con utenti che dopo aver "spremuto" il gioco per settimane si ritrovano ora senza particolari novità da testare. Ma, come detto, lo studio sta lavorando su tante novità e annunci in tal senso sono attesi nel prossimo futuro.