Halo Infinite torna in azione a Xbox 20/20: 'Preparatevi' è l'avvertimento del team!

Nell'ambito del percorso di avvicinamento volto ad introdurre al pubblico ogni dettaglio sulla prossima generazione di console Microsoft e sui giochi che ne accompagneranno il lancio, la Casa di Redmond ha di recente annunciato il programma Xbox 20/20.

Con quest'ultimo, il colosso videoludico punta ad offrire alla community videoludica un nuovo evento in digitale a cui assistere nel corso di ogni mese. L'interessante iniziativa ha preso il via con lo speciale appuntamento con Inside Xbox trasmesso lo scorso 7 maggio. Durante quest'ultimo è stata aperta una prima finestra sui giochi in arrivo su Xbox Series X, con alcuni intriganti reveal di progetti completamente inediti e nuove IP.

Un ulteriore grande evento è inoltre atteso per il mese di luglio: in quest'occasione tornerà a mostrarsi anche la nuova fatica di 343 Industries. Dalle pagine del proprio blog ufficiale, la software house ci invita ad attendere con trepidazione l'appuntamento con un simpatico messaggio: "Potreste aver già sentito delle persone discuterne vagamente, ma siamo incredibilmente entusiasti di confermarvi che Halo Infinite sarà uno dei molti giochi First Party inclusi all'evento Xbox 20/20 in programma per luglio. Preparatevi".



Tra due mesi circa, il pubblico potrà dunque dare uno sguardo al gameplay di Halo Infinite, atteso a fine 2020 su Xbox One e la nuova Xbox Series X.