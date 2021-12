Halo Infinite e tossicità online, ora basta: Reddit 'mette in lockdown' il forum ufficiale

Con una mossa destinata a far discutere, i moderatori del subreddit della serie di Halo decidono di chiudere temporaneamente la loro sezione del forum per contrastare i gravi fenomeni di tossicità avvenuti in queste giornate di attesa per il lancio della Campagna di Halo Infinite.

L'annuncio del "lockdown temporaneo" del forum di r/Halo viene dato direttamente dai gestori del subreddit attraverso una lunga lettera aperta in cui vengono illustrate le ragioni di questa dolorosa scelta.

I moderatori del portale spiegano che "da qualunque parte la si guardi, la questione si è protratta troppo a lungo ed è andata decisamente fuori controllo. La quantità di tossicità a cui abbiamo dovuto far fronte in questo subreddit ha reso impossibile per le persone comuni avere delle discussioni civili, che è poi la missione che il nostro team di modder si sforza di perseguire indipendentemente dalle opinioni espresse".

La tossicità citata dai curatori del subreddit di Halo, in questi giorni ha raggiunto livelli tali da manifestarsi in minacce di morte e in fenomeni di doxxing (con persone che diffondono dati personali dell'interlocutore da attaccare). In conseguenza di questi gravi fatti, i moderatori di r/Halo hanno scelto di bloccare temporaneamente ogni funzione legata alla pubblicazione di topic e commenti sul subreddit "in modo tale da poterci permettere di sistemare un po' le cose e di premere, per così dire, il 'pulsante di ripristino' prima della riapertura del forum. Perché in fin dei conti, stiamo pur sempre parlando di videogiochi e questo livello di vetriolo nelle discussioni della community è assolutamente ingiustificato".

La riapertura del subreddit di Halo dovrebbe avvenire nella giornata di domani, lunedì 6 dicembre. Nella speranza che i protagonisti di questa escalation di violenza verbale vengano ricondotti a più miti consigli dal lockdown temporaneo del subreddit di Halo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione del multiplayer di Halo Infinite.