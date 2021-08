Halo Infinite: trailer del multiplayer gratis e data d'uscita dalla Gamescom 2021

È ormai da questa mattina che i rumor e i leak a tema Halo Infinite continuano a spopolare sui social e a confermarli tutti è stata la tanto attesa presentazione dell'esclusiva Microsoft nel corso dell'Opening Night Live con Geoff Keighley alla Gamescom 2021.

Il filmato in CG mostrato all'evento ci ha permesso di dare un primo sguardo all'introduzione della Stagione 1 del multiplayer online, il quale sarà free to play. Al termine del filmato, uno degli sviluppatori ha finalmente svelato al pubblico quella che è la data d'uscita ufficiale: il gioco raggiungerà infatti gli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 8 dicembre 2021 su PC (tramite Steam e Microsoft Store), Xbox One e Xbox Series X|S. Come tutte le produzioni del colosso di Redmond, anche il nuovo gioco con protagonista Master Chief arriverà al day one nel catalogo di Xbox Game Pass per PC e console e sarà giocabile anche su xCloud per tutti gli abbonati alla versione Ultimate del servizio.

Vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa 343 Industries ha confermato che Halo Infinite non includerà la coop e la Forgia al lancio, funzionalità che verranno introdotte tramite aggiornamenti gratuiti in un secondo momento. Per quello che riguarda invece la versione preview, nella prossima Beta di Halo Infinite si potranno provare Big Team Battle e 4v4.