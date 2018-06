Halo Infinite: il trailer E3 era in-engine, l'uscita del gioco è ancora lontana

Il trailer di Halo Infinite ha aperto la conferenza Xbox E3 2018, confermando i rumor che ne avevano preannunciato l'esistenza. 343 Industries ha chiarito che il filmato di presentazione era in-engine, e che per l'uscita del gioco bisognerà attendere ancora un pò di tempo.

Come riferito su Halo Waypoint, il trailer di Halo Infinite è basato su una demo del nuovo Splipspace Engine, con l'obiettivo di dare una dimostrazione sulle potenzialità del motore. Stando alle parole di 343 Industries, il video vuole mostrare in modo chiaro la direzione in cui si sta muovendo il team per il prossimo capitolo della serie, offrendo una diapositiva sui risultati raggiunti fino a questo momento dalla nuova tecnologia.

Dal momento che 343 Industries punta a realizzare il miglior gioco possibile, prendendosi tutto il tempo necessario per lo sviluppo del titolo, l'uscita di Halo Infinite è ancora lontana. Apprendiamo infine che la nuova avventura proseguirà dagli eventi di Halo 5, vedendo come protagonista assoluto Master Chief.