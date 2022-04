Halo Infinite: teaser trailer della Stagione 2, 343 anticipa l'arrivo della Battle Royale?

343 Industries accende i motori in vista della Stagione 2 di Halo Infinite. Dopo aver svelato le molteplici modalità aggiuntive che arriveranno con la nuova Season nella modalità multiplayer dello sparatutto Sci-Fi, lo studio di Microsoft svela il teaser trailer Lone Wolves, che potete gustarvi tramite la clip che trovate in calce.

Nel corso di una livestream terminata da poco, 343 Industries ha anche concesso una fugace anteprima del Battle Pass che arriverà con la seconda Stagione. All'interno del breve filmato che vi abbiamo riportato più in basso, vengono mostrati alcuni dei contenuti cosmetici (skin, effetti delle uccisioni, emblemi) che potrete aggiudicarvi completando le sfide in-game.

Inoltre, sono stati annunciati gli orari di sblocco a partire dai quali la Stagione 2 avrà ufficialmente inizio nelle varie regioni. In Italia, sarà possibile iniziare a giocare dal 3 maggio alle ore 20:00.

Infine, impossibile trascurare una bizzarra clip apparsa a sorpresa durante il livestream che ha interrotto bruscamente lo showcase della Stagione 2. Come potete osservare in calce, 343 Industries ha lanciato un filmato difficilmente decifrabile, ma che tanti fan hanno immediatamente ricollegato all'arrivo della Battle Royale di Halo Infinite, su cui sarebbe al lavoro Certain Affinity. Al momento non c'è stato alcun commento da parte degli sviluppatori, e non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti.