Halo Infinite traina Xbox Series X|S e Game Pass: la 'più grande line-up natalizia' Xbox

Il recente ritorno in azione di Master Chief ha confermato al pubblico l'evoluzione grafica raggiunta dalla Campagna di Halo: Infinite, in arrivo su Xbox One, Xbox Series X|S e PC il prossimo dicembre.

Un debutto al quale la dirigenza Microsoft guarda con notevole ottimismo, certa di avere tra le mani la sua "più grande line-up natalizia di contenuti ed esclusive". A guidare quest'ultima, sarà proprio Halo: Infinite, pronto a proporre agli appassionati una nuova e coinvolgente epopea sci-fi. Accanto a Master Chief, i giocatori attivi su hardware verdecrociato potranno però contare anche sui motori degli oltre trecento veicoli pronti a solcare gli scenari messicani in Forza Horizon 5. A completare il quadro, ci pensa l'esordio di Age of Empires IV, il più ambizioso capitolo nella storia della serie strategica.



Con l'attesissima Campagna di Halo: Infinite e il più ampio insieme degli AAA in arrivo nell'ecosistema Xbox, il team Microsoft confida in un fine 2021 in grado di regalare notevoli soddisfazioni sul fronte commerciale. In particolare, il colosso di Redmond guarda con ottimismo alla crescita della community di Xbox Game Pass, che accoglierà le tre produzioni in catalogo sin dal Day One. Anche la domanda di Xbox Series X|S, già significativa, dovrebbe poter contare, secondo il CEO Satya Nadella, di un ulteriore slancio nel corso dei prossimi mesi.