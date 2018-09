Halo Infinite: trapela un presunto Concept Art del nuovo gioco di 343 Industries

I partecipanti all'ultimo Halo Community Studio Visit hanno ricevuto in regalo un poster che raffigura un presunto artwork legato ad Halo Infinite, nuovo episodio della serie annunciato allo scorso E3 di Los Angeles.

Secondo alcune teorie diffuse su ResetERA, l'ambientazione mostrata sembra essere tratta proprio da Halo Infinite e c'è chi ipotizza che, considerando l'apparente vastità della zona, un gameplay di stampo Open World, mentre altri tendono ad essere più cauti ricordando alcuni bozzetti preparatori di Halo 4 che lasciavano presagire ambientazioni sconfinate, mentre così non è stato. In ogni caso si tratta al momento di pure speculazioni e l'immagine in questione potrebbe non essere un concept art di Halo Infinite ma un semplice artwork promozionale disegnato appositamente come ricompensa per i partecipanti allo Studio Tour.

343 Industries non è ancora pronta a togliere i veli ad Halo Infinite, il teaser mostrato all'E3 non raffigura il prodotto finale e il gioco sembra essere ancora nelle prime fasi dello sviluppo. Secondo alcuni rumor il titolo potrebbe uscire nel 2019 con la sola campagna mentre il multiplayer arriverà nel 2020. Altre voci parlano invece di un progetto destinato a vedere la luce non solo su PC e Xbox One ma anche su Xbox Scarlett, prossima console della casa di Redmond.

Lo studio di Seattle ha confermato recentemente che Halo Infinite non è uno spin-off bensì un capitolo regolare della serie, non ci resta quindi che attendere le prossime apparizioni pubbliche di Infinite per saperne di più sul nuovo Halo.