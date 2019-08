Halo Infinite: trattamento speciale su Project Scarlett, ma sarà fantastico anche su One

Come annunciato da Phil Spencer in persona durante la conferenza Microsoft all'E3 2019, Halo Infinite, nuovo ambizioso capitolo della serie sparatutto Sci-Fi di 343 Industries, sarà uno dei titoli facenti parte della line-up di lancio di Project Scarlett, la console next-gen che la casa di Redmond lancerà sul mercato a fine 2020.

Tenendo conto di ciò, è lecito aspettarsi un divario consistente nella qualità tecnica e grafica tra la versione Scarlett e quella Xbox One del gioco, con Microsoft che vorrà comprensibilmente mettere in mostra i muscoli della sua nuova potente macchina da gioco. Pur confermando che l'edizione next-gen dello sparatutto verrà trattata con i guanti, Frank O'Connor di 343 Industries ha voluto al contempo tranquillizzare coloro che hanno in mente di acquistare la versione Xbox One di Halo Infinite:

"Ovviamente il cittadino onorario sarà Scarlett", ha esordito O'Connor durante un'intervista concessa allo YouTuber Blackmist523. "Abbiamo lavorato con il team hardware per assicurarci che il gioco si presenti in modo straordinario, lavoriamo con loro per assicurarci di sapere come rendere il gioco fantastico, ma lo sarà anche su Xbox One e sarà incredibile. E arriverà anche su PC per la prima volta, quindi è eccitante anche per noi. Ha cambiato il modo in cui sviluppiamo e il modo in cui pensiamo alle cose, ma siamo sempre alla ricerca del miglior obiettivo hardware possibile. Questa volta spetterà a te decidere: sarà Scarlett o PC? Dipende dal tuo PC a quel punto".



"Ma Xbox One non verrà trattata come un cittadino di seconda classe", ha quindi assicurato O’Connor. "Lo stiamo costruendo in modo che funzioni e sia fantastico su Xbox One, quindi tutto il resto è un plus, ma abbiamo qualche asso nella manica a cui stiamo pensando".



Halo Infinite sarà disponibile su PC Windows 10, Project Scarlett e Xbox One entro la fine del 2020. Analizzando il trailer mostrato all'E3, un utente ha scovato un file audio nascosto dagli sviluppatori. Prima del lancio ufficiale del gioco, 343 Industries inviterà i giocatori a prendere parte a diverse fasi Beta.