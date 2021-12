Halo Infinite: le troppe ambizioni di 343i hanno reso lo sviluppo più difficile

Mancano meno di ventiquattro ore al lancio della campagna di Halo Infinite e, ormai liberi da ogni tipo di pressione, un membro di 343 Industries ha parlato delle difficoltà incontrate nel corso dello sviluppo.

Bonnie Ross, il boss della software house, ha di recente rilasciato un'intervista al portale CNET durante la quale si è parlato anche delle grandi ambizioni del team. Pare infatti che gli sviluppatori volessero inserire così tanti elementi del gioco da rendere poi un inferno la concretizzazione di tutte le idee. A complicare le cose è poi arrivata la pandemia, la quale ha reso ancora più difficile lo sviluppo e ha contribuito alla creazione di una demo imperfetta come quella mostrata all'E3 2020, ovvero quella che ha subito così tante critiche da spingere il team a rinviare l'uscita. Sebbene Ross sia molto orgoglioso di quello che è oggi Halo Infinite, col senno di poi lo sviluppatore avrebbe tagliato qualche contenuto, magari evitando di sviluppare in contemporanea una modalità multigiocatore online free to play e una campagna ambientata in un mondo aperto e liberamente esplorabile.

Nel corso dell'intervista si è anche parlato del futuro della serie e, sebbene siano mancate conferme esplicite, lo sviluppatore ha lasciato intendere che Halo Infinite verrà supportato negli anni con nuovi contenuti e non si esclude l'arrivo di intere campagne single player che andranno ad espandere la storia.

