Halo Infinite, è ufficiale: la Beta del multiplayer gratis sbarca su PC e Xbox!

Come preannunciato dai leak sull'arrivo del multiplayer di Halo Infinite, nel corso dell'Xbox Anniversary Celebration è stata confermata la partenza ufficiale della Beta del comparto multigiocatore free-to-play per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Il lancio anticipato del multiplayer free-to-play di Halo Infinite coinvolge così tutti gli appassionati di sparatutto che desiderano immergersi nell'esperienza online del prossimo, attesissimo capitolo della saga di Master Chief.

La versione in Beta testing del multiplayer di Halo Infinite comprende l'intero pacchetto di mappe online, modalità, funzioni e contenuti legati alla Stagione 1 del kolossal FPS, con tanto di Battle Pass e progressi da trasferire automaticamente alla versione finale che, salvo ulteriori sorprese, sarà disponibile in coincidenza dell'uscita della campagna principale, che ricordiamo essere prevista per l'8 dicembre su PC Windows 10 e 11, Xbox One, Xbox Series X/S e, ovviamente, "gratis" per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.



Sempre nel corso dell'Xbox Anniversary Celebration, la casa di Redmond ha confermato l'arrivo della retrocompatibilità in oltre 70 giochi Xbox (sia della prima console che di Xbox 360), con ottimizzazioni che comprendono l'aumento della risoluzione originaria e del framerate tramite il sistema FPS Boost.