Halo Infinite, è ufficiale: Cross-Play multiplayer e Progressione Unificata su PC e Xbox

In un importante passaggio dell'approfondimento di Matt Booty sulla centralità del PC Gaming nelle strategie future di Microsoft, il boss degli Xbox Game Studios conferma che Halo Infinite, il kolossal FPS di 343 Industries, vanterà la progressione unificata e il cross-play multiplayer su PC e Xbox.

Il dirigente della casa di Redmond a capo della galassia di sussidiarie degli Xbox Game Studios,che comprende da pochi mesi anche le case di sviluppo in orbita ZeniMax e Bethesda, sottolinea sulle pagine di Xbox Wire come "Halo Infinite supporterà appieno il cross-play multiplayer e la progressione unificata quando uscirà più avanti nel 2021. Ciò significa che se stai giocando su PC, puoi proseguire la tua esperienza con i tuoi amici su Xbox One o Xbox Series X/S. Significa anche che tutti i parametri sulla personalizzazione dell'esperienza di gioco e tutti i progressi effettuati nel multiplayer ti seguiranno su ogni piattaforma".

Lo stesso Booty torna poi sull'impegno di Microsoft nel rendere il PC Gaming una componente sempre più fondamentale dell'ecosistema di piattaforme Xbox specificando come "stiamo lavorando a stretto contatto con la community PC per garantire che anche Halo Infinite offra un'esperienza di prima qualità e con funzionalità altamente richieste come il supporto per schermi ultrawide e super ultrawide, le combinazioni di tasti triple, l'accesso a un'ampia gamma di opzioni grafiche avanzate e altro ancora. Vogliamo assicurarci che Halo sia al servizio della community PC".

Aspettiamo perciò di ricevere ulteriori dettagli sulla versione PC dello sparatutto sci-fi di 343 Industries. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sul rinnovamento di Halo Infinite realizzato in occasione dell'annuncio del redesign del kolossal FPS.