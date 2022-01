Halo Infinite: l'evento Fracture Tenrai nuovamente disponibile, i dettagli

Con un nuovo post pubblicato su Halo Waypoint, gli sviluppatori di 343 Idustries hanno confermato che l'evento Fracture Tenrai è nuovamente disponibile in Halo Infinite. Nella sua prima edizione aveva scatenato qualche polemica tra i giocatori, ed è per questo che l'evento ha subito alcune modifiche in questa riproposizione.

L'evento è nuovamente pensato per essere completato periodicamente durante tutta la Stagione 1, ma ora i giocatori possono guadagnare 10 ricompense a settimana, anziché 7 come accadeva in precedenza. Uno dei cambiamenti più significativi è rappresentato dal fatto che l'evento garantisce sempre almeno una sfida specifica per l'evento nella personale rotazione dei giocatori. L'assenza di questa funzione ha costituito un problema a novembre, quando è stato lanciato per la prima volta l'evento e non sempre si disponeva di una sfida attiva da completare per avanzare nel Battle Pass di Fracture Tenrai.

343 ha anche aggiunto 11 nuovi oggetti cosmetici ottenibili durante l'evento, ed ha modificato la distribuzione di XP e Challenge Boost rispetto all'edizione originale dell'evento. 343 spera che questi cambiamenti diano ai giocatori motivi validi per investire il proprio tempo tempo in Fracture Tenrai, con l'evento che durerà da oggi fino all'11 gennaio e continuerà a tornare periodicamente per tutto il resto della Stagione.

Nel frattempo, è stata scovata la scena mid-credits cancellata di Halo Infinite.