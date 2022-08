Halo Infinite, l'update Drop Pod ha una data: nuove opzioni di customizzazione e non solo

343 Industries ha fornito una data di lancio per il nuovo aggiornamento di Halo Infinite, denominato "Drop Pod". Con questo update i giocatori saranno in grado di sfruttare nuove possibilità di personalizzazione estetica del proprio Spartan, ma non mancano interessanti novità di altra natura.

L'update Drop Pod sarà disponibile su PC e console Xbox a partire dal 9 agosto e introdurrà dei miglioramenti alle opzioni di personalizzazione. Sarà aggiunta la customizzazione cross-core dei visori: ciò significa che i fan potranno utilizzare qualsiasi colore che hanno sbloccato su tutti e cinque i nuclei dell'armatura di Halo Infinite, potendo così scegliere tra molte più variazioni per la personalizzazione. Saranno inoltre aggiunti nuovi elmi e combinazioni di accessori ad essi legati.

In aggiunta, la patch aggiungerà nuove playlist Ranked e Team Doubles, e verrà testata la funzionalità di matchmaking con selezione per regione che verrà attivata in un futuro aggiornamento nella sua versione definitiva. Sfruttando quest'ultima novità dovrebbe essere possibile ridurre il ping della propria connessione e di conseguenza la latenza generale del gameplay. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al nuovo post pubblicato su Halo Waypoint.

Recentemente gli sviluppatori di 343 Industries hanno rivelato che l'open world di Halo Infinite è stato ridimensionato rispetto alla visione originale del team di Microsoft.